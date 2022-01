Covid: Occhiuto dichiara la zona rossa per Platì e la zona arancione per altri 10 comuni della provincia di Reggio [ELENCO]

9 Gennaio 2022 19:32

Con l’ordinanza si dispone la ‘zona rossa’ nel Comune di Platì dal 10 gennaio 2022 e fino a tutto 16 gennaio 2022

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha appena firmato un’ordinanza con la quale dispone la ‘zona rossa’ nel Comune di Platì, della provincia di Reggio Calabria, per un periodo di 7 giorni, dal 10 gennaio 2022 e fino a tutto 16 gennaio 2022. Viene, inoltre, istituita la ‘zona arancione’ nei Comuni di Africo, Benestare, Bianco, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica, della Provincia di Reggio Calabria, per un periodo di 10 giorni, dal 10 gennaio 2022 e fino a tutto 19 gennaio 2022. Con la stessa ordinanza, infine, viene prorogata la ‘zona arancione’ nei Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, Rosarno, San Roberto, Taurianova e nel Comune di Polistena, della Provincia di Reggio Calabria, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 16 gennaio 2022.