Covid, Palù (Aifa): “ci stiamo avvicinando all’immunizzazione”

24 Gennaio 2022 11:44

Covid: le parole di Giorgio Palù, presidente dell’Aifa

“Il virus prima o dopo finisce per diventare endemico; e questo lo si acquisisce o per selezione naturale, perche’ il virus non ha interesse a uccidere l’ospite, o perchè aumentano le difese immunitarie. E, tra vaccinazioni e infezione naturale, ci stiamo avvicinando verso quella che è un’immunizzazione della popolazione umana“. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, questa mattina su Rai Radio1 al Gr1 delle 8. “Omicron, se puòavere la contagiosita’ che ha adesso, piu’ la capacita’ che aveva Delta di infettare anche un polmone, ecco che può diventare un problema molto serio. Ma è difficile che un virus reverta in queste condizioni – ha sottolineato – perchè ha già ottenuto un vantaggio selettivo e credo che dal punto di vista della virologia evoluzionistica tenda a diventare più contagioso, magari più immuno-evasivo, ma meno virulento”. Quanto ai vaccini, “è bene aggiornare i vaccini e soprattutto i ricercatori si stanno concentrando sui vaccini pan-coronavirus. Ricordo però che stiamo tentando da 20, 30 anni per l’influenza e ancora non l’abbiamo“, ha concluso.