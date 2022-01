Covid, oggi in Calabria 1.230 nuovi casi: contagi dimezzati da ieri, diminuiscono anche i ricoveri. Il bollettino

1 Gennaio 2022 16:39

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, sabato 1 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 12 morti (di cui 5 a Cosenza del mese scorso), 393 guariti e 1.230 nuovi casi di Coronavirus su 13.340 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 9,22% dei tamponi processati. I nuovi casi sono letteralmente dimezzati rispetto a ieri, a fronte di un numero di tamponi analogo e comunque elevatissimo. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

359 nella Provincia di Reggio Calabria

302 nella Provincia di Cosenza

302 nella Provincia di Vibo Valentia

202 nella Provincia di Catanzaro

60 nella Provincia di Crotone

5 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 112.976 persone su 1.678.388 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,73%. In Calabria sono stati processati 14,85 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

112.976 casi totali



1.625 morti

94.325 guariti

17.026 attualmente positivi

308 (-4) ricoverati in ospedale ( 1,80% )

( ) 28 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,16 % )

( ) 16.690 (+1.617) in isolamento domiciliare ( 98,02% )

Con questi numeri, la Calabria resta ancora in zona gialla anche la prossima settimana. La Regione è riuscita ad aumentare ulteriormente i posti letto, e adesso la soglia per il passaggio in zona “arancione” è salita a 316 ricoverati in reparto e 37 in terapia intensiva. Il margine, quindi, è ancora di 8 ricoveri in reparto e 9 ricoveri in terapia intensiva.

I 112.976 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 40.878 casi : 463 morti , 34.327 guariti , 138 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.939 in isolamento domiciliare.

: , , 138 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.939 in isolamento domiciliare. Cosenza 33.966 casi : 733 morti , 28.615 guariti , 87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 4.523 in isolamento domiciliare.

: , , 87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 4.523 in isolamento domiciliare. Catanzaro 15.107 casi : 175 morti , 12.643 guariti , 45 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.235 in isolamento domiciliare.

: , , 45 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.235 in isolamento domiciliare. Crotone 10.465 casi : 129 morti , 9.435 guariti , 28 in reparto, 873 in isolamento domiciliare.

: , , 28 in reparto, 873 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 10.890 casi : 115 morti , 7.882 guariti , 10 in reparto, 2.883 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 2.883 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.670 casi: 10 morti, 1.423 guariti , 237 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: