Covid, Musumeci: “il Governo può sospendere garanzie Costituzione per garantire la salute”

5 Gennaio 2022 16:33

“Io spero che oggi avvenga il miracolo, quello che il governo Draghi decida finalmente l’obbligo vaccinale”: è la speranza del governatore siciliano Musumeci

“Il governo centrale ha il diritto di sospendere le garanzie costituzionali se c’è l’esigenza di garantire la salute delle persone. Io spero che oggi avvenga il miracolo, quello che il governo Draghi decida finalmente l’obbligo vaccinale, lo dico da diverso tempo. Da un governo tecnico, di emergenza, straordinario non è arrivata alcuna decisione né straordinaria, né eccezionale e noi continuiamo a rincorrere un provvedimento che potrebbe risistemare la condizione degli asintomatici”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a Sky Tg24. Secondo quanto trapela dal Consiglio dei Ministri, però, non fa ben sperare il governatore. L’obbligo vaccinale potrebbe essere esteso agli Over 60 (forse over 50) e ad alcune categorie di lavoratori.