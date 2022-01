Covid, Messina: morto l’ex assessore di Milazzo Maurizio Catanzaro

28 Gennaio 2022 12:34

Giornata di lutto per la città di Milazzo. Durante la notte si è spento, all’età di 63 anni, l’ex assessore comunale Maurizio Catanzaro. L’uomo era ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Papardo di Messina e sarebbe morto per alcune complicanze legate all’infezione. Catanzaro per lungo tempo è stato uno dei rappresentanti più noti della destra cittadina e, da militante nel Movimento Sociale Italiano, ha ricoperto la carica di consigliere provinciale. Dopo il passaggio naturale in Alleanza Nazionale, negli anni ’90, è stato nominato assessore nella giunta del sindaco Carmelo Pino. Successivamente ha anche collaborato con l’ex onorevole Carmelo Briguglio. Negli ultimi anni ha ricoperto incarichi nei gruppi consiliari all’Ars.