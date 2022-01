Covid a Messina, il bollettino di Capodanno: oggi 6 deceduti, i DATI

1 Gennaio 2022 12:41

In totale sono 144 i pazienti ricoverati per Covid in provincia di Messina, 23 occupano un posto in Terapia Intensiva

E’ un Capodanno triste a Messina sul fronte Covid. Nel bollettino odierno comunicato dall’Asp sono stati segnalati sei decessi nelle ultime 24 ore. Di seguito il dettaglio:

Al Policlinico, 1 uomo di Messina, 68 anni (deceduto il 31/12)

Al Policlinico, 1 uomo di Patti, 78 anni (deceduto il 31/12)

Al Policlinico, 1 uomo di Messina, 82 anni (deceduto il 01/01)

Al Policlinico, 1 uomo di Messina, 89 anni (deceduto il 01/01)

Al Policlinico, 1 donna di Messina, 89 anni (deceduto il 01/01)

Al Papardo, 1 uomo di 76 anni (deceduto il 31/12)

Tra i deceduti del Policlinico, solo il paziente di Patti risultava vaccinato. Gli altri non erano vaccinati. L’Ospedale Papardo, invece, non ha fatto sapere questo dettaglio per il paziente deceduto. Di seguito il report sulle ospedalizzazioni: