Svolta Lombardia: “da venerdì saranno tolti dal conto Covid i ricoverati con altre patologie”

12 Gennaio 2022 22:46

Ricoveri per e con Covid, da venerdì la Regione Lombardia conteggerà in maniera diversa chi finisce in ospedale positivo al virus: è la strada verso cui si andrà, già chiesta dalle Regioni la scorsa settimana

C’è chi lo dice dall’anno scorso, se non prima, mentre le Regioni hanno iniziato a sollevare il problema solo la settimana scorsa, raccogliendo consensi da alcuni esperti negli ultimi giorni. Ora, la Regione Lombardia è passata ai fatti, svoltando in quello che è il conteggio dei ricoveri per Covid e con Covid. “Da venerdì 14 gennaio Regione Lombardia sarà in grado di distinguere all’interno dei ‘ricoveri Covid positivi’ dei propri ospedali, quali ricoveri afferiscono direttamente a una patologia ‘Covid-dipendente’ (polmoniti e gravi insufficienze respiratorie) e quali invece si riferiscono a pazienti ospedalizzati per altre patologie e poi riscontrati positivi al tampone pre-ricovero”. E’ quanto si legge nella nota della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. “Questo – si legge ancora nella nota – è finalizzato a dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal Covid”.