Covid, Locatelli: “la quarta dose potrebbe riguardare i fragili. E sul booster ogni 4 mesi dico…”

16 Gennaio 2022 22:53

Le parole del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli su richiami vaccinali, quarta dose e colorazioni delle Regioni

Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha parlato della situazione Covid attuale in Italia a “Che tempo che fa”, su Rai 3, soffermandosi su richiami vaccinali e colorazioni delle Regioni: “Fare il booster ogni 4 mesi? Io non lo darei così per scontato – ha detto – Solo i tempi di osservazioni e indagini ben condotte ci diranno se ci sarà questa necessità. Semmai il discorso sulla quarta dose potrebbe riguardare i fragili. Se avrebbe senso un vaccino specifico contro Omicron? Secondo me assolutamente sì. Il sistema di colorazione delle regioni è stato elaborato dal ministero della Salute in accordo con le Regioni in un’epoca diversa. Che si possa arrivare a una riconsiderazione è nella logica delle cose”, ha concluso.