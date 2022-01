Covid, la Lega Serie A vince 3 dei 4 ricorsi contro le Asl: solo il Bologna resta in quarantena

8 Gennaio 2022 14:39

La Lega Serie A vince 3 dei 4 ricorsi contro le Asl territoriali: solo il Bologna resta in quarantena. Udinese, Torino e Salernitana possono giocare

La Lega Serie A ha vinto 3 dei 4 ricorsi presentati contro i provvedimenti prese dalle Asl territoriali. Le aziende sanitarie avevano infatti bloccato Udinese, Torino, Salernitana e Bologna sia per il 20° turno di campionato (6 gennaio scorso), sia per il 21° (9 gennaio). Secondo quanto riporta “Sky Sport”, il TAR del Friuli Venezia GIulia per l’Udinese, quello del Piemonte per il Torino e quello della Campania per la Salernitana, hanno dato ragione alla Lega: i giocatori negativi non sono più in isolamento e le partite Udinese-Atalanta, Torino-Fiorentina (possibile slittamento a lunedì) e Verona-Salernitana si giocheranno regolarmente. Confermata invece la quarantena per il Bologna che, dopo aver saltato la gara contro l’Inter, non scenderà in campo neanche contro il Cagliari.