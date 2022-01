Covid, svolta vicina in Israele: “stop al sistema del Green Pass, crea panico e danneggia l’economia”

19 Gennaio 2022 10:55

Con un tweet il ministro delle finanze israeliano ha confermato di aver chiesto la cessazione del sistema basato sul Green pass: con la diffusione della variante Omicron il Paese ha registrato un nuovo picco record di contagi, ma l’ingresso negli ospedali inizia a frenare rispetto al numero di positivi

Il ministro delle finanze israeliano Avigdor Liberman ha chiesto la cessazione del sistema basato sul Green pass, in quanto non riveste carattere sanitario, ma genera soltanto una percezione sbagliata della pandemia e danneggia l’economia. “Non c’è logica medica ed epidemiologica – spiega il Ministro tramite il proprio profilo Twitter ufficiale – , e molti esperti concordano. Si tratta di un danno diretto per l’economia, il funzionamento quotidiano e inoltre un contributo significativo al panico nella popolazione. Collaboro con tutti gli esponenti per eliminare il lasciapassare verde e mantenere così una normale routine di vita per ognuno di noi”. Nel frattempo lo stesso Ministro ha confermato l’acquisto di 25 milioni di test antigenici rapidi da consegnare gratuitamente ai cittadini residenti in Israele.

Nonostante l’utilizzo del Green pass, infatti, come accaduto in Italia, il Paese del Medio Oriente ha registrato un record di 65.259 nuovi casi di Covid-19. Secondo lo schema della Certificazione Verde, solo le persone vaccinate, guarite o testate il giorno precedente – o 72 ore in casi specifici – possono accedere in Israele a determinate attività e luoghi e, in alcuni casi, al loro posto di lavoro. Con l’ascesa però della variante Omicron , il numero di infezioni rivoluzionarie e reinfezioni (individui che contraggono il virus nonostante siano vaccinati o guariti) è salito alle stelle, ogni ragionamento va riformulato e il Governo sta guardando verso la convivenza col virus.

Funzionari ed esperti sanitari, tra cui il direttore generale del ministero della Salute Nachman Ash, hanno però ricordato che l’inoculazione dei vaccini e la guarigione offrono ancora un certo grado di protezione molto evidente in alcune fasce di popolazione, quindi il Green Pass dovrebbe essere mantenuto in vigore. Tuttavia, gli scienziati hanno anche riconosciuto che a un certo punto potrebbe essere necessario riesaminare la questione, proprio alla luce della nuova mutazione del virus che appare molto più diffusiva ma meno pericolosa. Se il Green Pass dovesse essere abolito, rappresenterebbe uno dei cambiamenti più drastici nel modo in cui Israele ha affrontato la pandemia. “Credo che il picco si verificherà in un’altra settimana circa”, ha detto Ash ieri. “Tuttavia, stiamo anche vedendo che il numero dei ricoveri è ancora in aumento, ma l’aumento sta rallentando”, in quanto la variante Delta viene sostituita dalla più predominante Omicron.

A partire da martedì, il ministero della Salute non ha rilasciato dati aggiornati completi sull’andamento della pandemia in Israele da domenica notte “a causa di problemi tecnici”. Ci sono stati 65.259 nuovi casi lunedì e 62.210 domenica, ha affermato. Il precedente numero più alto, registrato mercoledì scorso, era stato 48.095. I pazienti in condizioni gravi erano 498, di cui 100 su ventilatori e 13, i casi più critici, su macchine per l’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO). Martedì scorso i pazienti in gravi condizioni erano 219.