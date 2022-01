Covid, Israele: “quarta dose vaccino raccomandata per tutti over 18”

25 Gennaio 2022 12:37

Il consiglio degli esperti riguarda le persone guarite dal Covid-19 da almeno cinque mesi o che da almeno cinque mesi abbiano ricevuto il primo booster

In Israele la quarta dose di vaccino anti-Covid è consigliata per tutti, a partire dai 18 anni. E’ questa la raccomandazione arrivata dal gruppo di esperti del governo israeliano e che riguarda le persone guarite dall’infezione da almeno cinque mesi o che da almeno cinque mesi abbiano ricevuto il primo ‘booster’. La decisione, affermano gli esperti, “è stata presa alla luce dei risultati positivi che dimostrano una protezione da tre a cinque volte superiore contro la malattia grave dopo la quarta dose”. E perché, sostengono, la protezione contro l’infezione è due volte maggiore nelle persone che hanno ricevuto la quarta dose rispetto a quelle che hanno avuto tre somministrazioni. A questo punto manca soltanto l’approvazione di Nachman Ash, direttore generale del ministero della Salute, per espandere ulteriormente la campagna di vaccinazione.

In Israele tuttavia è già partita la somministrazione della quarta dose e, come avvenuto per la terza, si è partiti inizialmente con i richiami per gli over 60 e per i soggetti a rischio per poi passare al resto della popolazione. Sinora nel Paese più di 600.000 persone hanno ricevuto il secondo ’booster’. Anche se solo la scorsa settimana Gili Regev-Yochay, responsabile di malattie infettive dello Sheba Medical Center di Tel Aviv, faceva sapere che dai primi risultati del suo studio la somministrazione di una quarta dose che al momento non sembra offrire una forte ulteriore protezione.