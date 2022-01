Covid, intesa Stato-Regioni sul protocollo sportivo. Vezzali: “procedura uniforme per le Asl, regolare svolgimento dei campionati”

12 Gennaio 2022 17:18

Intesa fra Stato e Regioni sul protocollo sportivo anti-Covid. Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, sottolinea l’importanza di aver uniformato le linee guida per evitare la prevaricazione delle Asl

Stop alle squadre con oltre il 35% dei positivi nel gruppo squadra (primavera esclusi); isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale. Sono questi i principali elementi della bozza del nuovo protocollo anti-Covid mostrato dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla Conferenza Stato-Regioni. “Grazie al lavoro di squadra con i ministri Gelmini e Speranza e col presidente Fedriga si è giunti ad un documento che prevede una procedura uniforme per tutte le Asl e quindi garantisce il corretto e regolare svolgimento dei campionati. – ha dichiarato la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali – In attesa delle valutazioni del Cts, esprimo soddisfazione per un risultato importante raggiunto con l’ascolto delle esigenze del mondo dello sport, tramite le federazioni, che ha dato una risposta rapida a una esigenza emersa dalle criticità di questi giorni“.

Le fa eco Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali: “un punto di equilibrio ragionevole, a tutela sia del mondo sportivo che della salute pubblica. Questo documento sarà ovviamente trasmesso al Comitato tecnico scientifico“.