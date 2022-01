Covid, la Grecia aggiunge le multe all’obbligo vaccinale: 100 euro al mese agli over 60 che non si vaccinano

19 Gennaio 2022 11:56

La Grecia aggiunge una sanzione pecuniaria all’obbligo vaccinale: multa di 100 euro al mese per gli over 60 che non si vaccinano contro il Covid

Lo scorso 17 gennaio in Grecia hanno introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 60, “rafforzate” da delle sanzioni pecuniarie per chi non si immunizzerà: come riporta il Guardian, a partire da febbraio, gli over 60 non vaccinati dovranno pagare una multa da 100 euro al mese, mentre per il mese corrente la sanzione è abbassata a 50 euro. Il ministro della Salute, Thanos Plevris, ha dichiarato che l’incasso di tali sanzioni, riscosse attraverso l’ufficio delle imposte, sarà destinato agli ospedali statali. “Il fattore età è importante a causa del suo impatto sul servizio sanitario pubblico“, ha sottolineato Plevris. L’obbligo, rafforzato dalle sanzioni, ha l’obiettivo di contrastare la diffusione dei contagi della variante Omicron, favorendo allo stesso tempo l’aumento del numero dei vaccinati nel Paese: attualmente, infatti, solo circa due terzi dei 10.7 milioni di abitanti ha completato il ciclo di vaccinazione.