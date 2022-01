Covid, così cambia l’approccio dei quotidiani italiani: dai “bollettini meno allarmistici” alla linea più scientifica sui vaccini, ecco le prime pagine di oggi [GALLERY]

13 Gennaio 2022 12:30

“Virus, cambia il bollettino”: così titola il Corriere della Sera. La Repubblica e il Messaggero con solo un trafiletto sul Covid in prima pagina, mentre la Verità e il Tempo difendono la linea scientifica sui vaccini

A meno di 24 ore dalla cabina di regia che sancirà i nuovi colori delle regioni, certificando con ogni probabilità il ritorno della zona arancione in diverse regioni italiane, spunta l’ipotesi di cambiare le regole di ingaggio. Ad aprire il varco la Lombardia che ieri ha ufficialmente proposto al Ministero della Salute di non conteggiare come ricoveri dovuti al Covid quelli dei pazienti ospedalizzati per altre patologie e poi risultati positivi. Il messaggio è chiaro: non tutti i ricoverati positivi sono in ospedale a causa del virus. E questo cambiamento di visione lo fanno notare anche i maggiori quotidiani nazionali italiani. Il Corriere della Sera, ad esempio, è molto diretto: “Virus, cambia il bollettino”. Anche La Repubblica in prima pagina non va oltre un sottotitolo: “Covid, strappo delle Regioni: escluderemo gli asintomatici dai nuovi contagi”.

Non fanno neppure alcun riferimento al Covid Il Sole 24 Ore, il Messaggero e Libero, che ne parlano soltanto nelle pagine interne. Continuano con un approccio meno ideologico e più critico sui vaccini sia La Verità che Il Tempo: il giornale del direttore Maurizio Belpietro addirittura spiattella a grandi lettere, “Il virus lo diffondono i vaccinati”, mentre il quotidiano romano di Franco Bechis riprende la frase del microbiologo Andrea Crisanti, “Basta con questi vaccini”. L’esperto ha spiegato che “sicuramente non è salutare per un organismo stimolare il sistema immunitario ogni 3 o 4 mesi. Bisognerebbe arrivare ad un vaccino di seconda o terza generazione, penso ci arriveremo nel giro di un anno o due”. Nella gallery scorrevole in alto le prime pagine del 13 gennaio 2022 dei maggiori quotidiani italiani.