Covid, Francia: “no all’obbligo vaccinale, avanti con Green Pass”. E a Parigi in 100mila scendono in piazza

9 Gennaio 2022 22:52

Per il governo francese l’eventuale introduzione dell’obbligo non produrrebbe un forte aumento delle vaccinazioni

L’obbligo di vaccinazione anti-Covid non è il modo più efficace di incoraggiare le persone a vaccinarsi. Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, secondo Bfmtv. Ha difeso la strategia del governo, dopo che ieri circa 100 mila persone hanno manifestato a Parigi contro le misure del governo. “Abbiamo scelto il pass sanitario e poi quello vaccinale, lo confermiamo”, ha detto. Le persone in Francia devono attualmente mostrare una prova di vaccinazione o un test negativo per entrare in ristoranti, bar o utilizzare i treni interregionali, ma con l’aumento dei casi della variante Omicron il Parlamento sta discutendo di escludere i test per lo svolgimento di alcune attività.

“Dopo l’annuncio del pass sanitario, 12 milioni di francesi sono andati a farsi vaccinare”, ha ricordato, “quando abbiamo annunciato la trasformazione della tessera sanitaria in tessera vaccinale abbiamo assistito a un nuovo aumento”. Attal ha aggiunto: la strategia dell’obbligo vaccinale non è “altrettanto efficace”, nei Paesi che l’hanno scelta “non abbiamo assistito a un forte aumento delle vaccinazioni come è avvenuto in Francia”.