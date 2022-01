Covid, finte vaccinazioni in cambio di soldi: arrestati 2 dipendenti dell’Asl di Napoli

26 Gennaio 2022 11:20

Un infermiere e un operatore socio sanitario dell’Asl di Napoli sono stati arrestati: simulavano vaccinazioni in cambio di 150 euro

Due dipendenti dell’Asl di Napoli 1 Centro, impegnati in un hub vaccinale di Napoli in qualità rispettivamente di infermiere e operatore socio sanitario, sono stati arrestati. I militari del Nas di Napoli sono intervenuti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura partenopea. I due simulavano la somministrazione del vaccino anti-Covid, disperdendo le dosi in dei batuffoli di ovatta, in cambio di 150 euro: in questo modo i pazienti potevano ottenere il Green Pass anche senza farsi inoculare realmente il vaccino. I reati contestati sono corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso in atto pubblico.