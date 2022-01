Covid, la previsione del virologo Fauci: “l’Omicron troverà tutti, anche vaccinati con terza dose”

12 Gennaio 2022 12:09

Anthony Fauci, immunologo e consigliere del presidente USA Joe Biden, spiega come l’Omicron “troverà tutti” a causa della sua alta trasmissibilità, ma farà meno danni nei vaccinati

“Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti. I vaccinati e chi ha la terza dose saranno esposti“, molti di loro “saranno probabilmente infettati“, ma altrettanto probabilmente “non finiranno in ospedale e non moriranno“. È quanto affermato da Anthony Fauci, immunologo e esperto in malattie infettive, nonchè consigliere del presidente americano Joe Biden sulla questione Covid. Secondo Fauci anche i vaccinati con terza dose saranno esposti all’Omicron, a causa dell’alta trasmissibilità della variante, ma saranno i non vaccinati a pagare un prezzo maggiore. Negli Stati Uniti ci sono 65 milioni di persone che non si sono vaccinate o non hanno potuto farlo. Il 62% della popolazione, invece, ha ricevuto le due dosi, mentre il 25% ha ricevuto il booster.