Covid: domani Draghi firma il nuovo decreto, green pass base quasi dappertutto anche per comprare le sigarette. Tutti i DETTAGLI

19 Gennaio 2022 20:01

Covid: il Dpcm deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super green pass, i dettagli

Sembra essere tutto pronto: secondo quanto apprende l’AdnKronos da fonti di Palazzo Chigi, verrà firmato domani il nuovo Dpcm, legato all’ultimo decreto che aveva introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50. La nuova norma dovrà fornire i dettagli sull’utilizzo del Green Pass base (quello che è possibile ottenere anche con un tampone negativo) per accedere ad una serie di attività. Di certo, ci sono stati dei confronti approfonditi tra vari ministeri per arrivare ad una quadra ben chiara.

La lista dei negozi dove si potrà entrare senza Green pass base comprende alimentari, supermercati, ipermercati, farmacie, parafarmacie, benzinai, negozi di carburante per il riscaldamento, articoli per animali, ottici, mercati all’aperto, ambulanti ed edicole, ma sempre all’aperto. Brutte notizie per i fumatori, sono infatti escluse le tabaccherie: per comprare un pacchetto di sigarette sarà necessario mostrare un tampone negativo, essere vaccinati o guariti dal Covid.