Covid, Omicron non spaventa la Danimarca: “vicina l’abolizione del Green Pass e di tutte le restrizioni”

26 Gennaio 2022 12:20

La Commissione epidemica danese ritiene che il Covid-19 non sia più una “malattia socialmente critica”

Nonostante il numero record di nuovi casi di positività in Danimarca, il governo sta pensando di revocare tutte le restrizioni anti Covid dal prossimo mese. Il ministro della Salute Magnus Heunicke ha annunciato in una lettera ai parlamentari, pubblicata oggi, di voler eliminare eliminare le misure nazionali attualmente in vigore, come l’obbligo di mascherina e l’orario di apertura ridotto per i locali del settore della ristorazione.

Heunicke ha giustificato la sua intenzione visto l’alto tasso di vaccinazione in Danimarca e dietro le raccomandazioni dalla Commissione epidemica danese, e nel caso specifico l’avviso che il Covid-19 non è più una “malattia socialmente critica”. La nuova variante, infatti, ha provocato un aumento della circolazione del virus, ma non ha generato alcuna crescita dei numeri sulla mortalità. Tra le decisioni è prevista anche l’abolizione del Green Pass danese, chiamato “Coronapass” e la riduzione del periodo di isolamento in caso di tampone negativo (4 giorni). L’intenzione è quella del mantenimento solo delle raccomandazioni generali igieniche emesse dalle autorità.