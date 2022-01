Covid, da lunedì in Austria fine dei lockdown per i non vaccinati

26 Gennaio 2022 11:45

Da lunedi’ 31 gennaio in Austria termineranno sia il lockdown per persone non vaccinate contro il Covid-19 che il coprifuoco alle ore 22. Ad annunciarlo sono stati il cancelliere Karl Nehammer e il ministro della Salute, Wolfgang Mueckstein. “La nostra massima priorita’ e’ mantenere le restrizioni solo per il tempo strettamente necessario e ora la situazione negli ospedali ci permette di far terminare il lockdown per i non vaccinati”, ha detto il cancelliere. Anche se, secondo Mueckstein, “il pericolo non e’ ancora passato e ogni settimana stiamo assistendo a nuovi massimi di infezioni ma la situazione nei reparti normali e nelle unita’ di terapia intensiva si e’ allentata perche’ Omicron non sta avendo l’impatto sulle capacita’ ospedaliere che si temeva”. La durata del green pass, ha aggiunto il ministro, sara’ di 6 mesi per coloro che hanno una doppia vaccinazione e 9 mesi per coloro che sono stati vaccinati tre volte.