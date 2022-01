Covid, Crisanti chiede chiarimenti all’Iss: “come fanno a morire 434 in un giorno, se in Rianimazione ci sono 1200 ricoveri?”

21 Gennaio 2022 17:58

Il noto microbiologo si rivolge all’Iss e al Ministro Speranza sui morti Covid: “chi sono queste persone? Dove sono? Sono vaccinate? Quante dosi hanno fatto? Questo secondo me sarebbe giusto saperlo”

Come è possibile che nonostante l’ottima campagna vaccinale messa in piedi dall’Italia si registri ancora un numero elevato così di morti attribuiti al Covid-19? A porre la domanda è Serena Bortone, presentatrice del programma ‘Oggi è un altro giorno’ in onda su Rai 1, al professor Andrea Crisanti. “Questi 434 morti non sono quelli che muoiono in Rianimazione. L’ho già detto altre volte: noi abbiamo 1200 ricoverati in Rianimazione, il tempo medio di permanenza è di 20 giorni, la possibilità di morire è del 50%, significa che in 60 giorni dovrebbero morire in Rianimazione 30 persone. Ecco io colgo l’occasione per chiedere all’Iss e al Ministro Roberto Speranza dove muoio le altre 430 persone. E soprattutto chi sono? Dove sono? Sono vaccinate? Quante dosi hanno fatto? Questo secondo me sarebbe giusto saperlo”, ha affermato il Microbiologo dell’Università di Padova. E’ una precisazione che sicuramente andrà fatta, anche alla luce dello studio Fiaso, utilizzato dai governatori per chiedere al Governo una rimodulazione sui criteri che attribuiscono alla Regioni le varie fasce colorate di rischio.