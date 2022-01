Covid, Costa: “dobbiamo assumerci la responsabilità di semplificare le regole perchè i dati sembrano migliorare”

24 Gennaio 2022 11:54

Covid, le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa sui prossimi passi da intraprendere in vista del miglioramento della curva epidemiologica

“Dobbiamo assumerci la responsabilità di una semplificazione delle regole di fronte a una situazione che sta cambiando“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a “Studio 24”, su Rai news 24. “Sulla quarta dose di vaccino, credo che la politica debba attendere i dati della comunita’ scientifica“. Ha affermato ancora il sottosegretario alla Salute. “Il compito della politica e’ quello di farsi trovare pronto in caso serva procedere con questa dose“, ha aggiunto.

“Ci auguriamo che le indicazioni dell’Oms sull’approssimarsi della fine della pandemia si realizzino“. Ha affermato ancora sottosegretario Costa. “L’obiettivo e’ arrivare a una convivenza con il virus, a patto che sia una convivenza che non causa piu’ pressione sugli ospedali, che non causa piu’ tutti questi ricoveri e decessi“, ha spiegato. “I dati sembrano andare in questa direzione e credo che dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e fiducia”.