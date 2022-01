Covid, il sottosegretario Costa: “con il 30-35% dei contagiati possibile blocco partite di calcio”

12 Gennaio 2022 13:03

Il governo ragiona sullo stop alle partite di calcio con il 30-35% di calciatori positivi in rosa: lo afferma Andrea Costa, sottosegretario alla Salute

Mentre si attende l’ok per il nuovo protocollo che regolamenti i casi Covid nello sport italiano, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di AdnKronos Live ha fatto chiarezza sulle possibilità di fermare le partite con una percentuale di positivi in squadra. Secondo le prime indiscrezioni, non servirebbero più 13 calciatori disponibili per disputare regolarmente una partita, ma servirà una percentuale inferiore al 30-35% dei calciatori in rosa che risultino negativi. In caso contrario, ci sarà lo stop.

“C’è un percorso avviato con questo mondo, in questi casi occorre creare omogeneità nel Paese. – ha dichiarato Costa – Quindi stabilire regole e protocolli precisi e per questo c’è un percorso avviato con la Lega Calcio, le Regioni e il ministero della Salute e confido che nei prossimi giorni si possa arrivare a un nuovo protocollo che farà chiarezza. Si parla di una percentuale del 30-35% di contagiati nelle squadre e potrebbe essere un parametro che ci permetta di arrivare ad una mediazione“.