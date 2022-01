Covid, la Catalogna dice addio al Green Pass per ristoranti, sale concerti e palestre

27 Gennaio 2022 11:33

La Catalogna abolisce il Green Pass per l’accesso a ristoranti, caffè, sale concerti e palestre: per il momento restano ancora chiusi i locali notturni

Anche la Catalogna opta per un allentamento delle misure restrittive legate all’emergenza Covid. La regione spagnola ha deciso di sopprimere l’obbligo di presentare il Green Pass al fine di ottenere l’accesso a ristoranti, caffè, sale concerti e palestre. La conferma arrivata dalla Gazzetta ufficiale della regione. La decisione è stata presa dopo che, negli ultimi giorni, i dati in merito alla situazione epidemiologica catalana hanno fatto registrare una stabilizzazione. La Catalogna ha anche eliminato il limite di 10 persone per riunioni sociali, mentre ha scelto di mantenere ancora chiusi, per il momento, i locali notturni.