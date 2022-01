Covid, Casini positivo per la seconda volta: “la terza dose del vaccino funziona, sto benino”

12 Gennaio 2022 00:29

Rispetto alle precedenti ondate di contagi, aumenta il numero di politici positivi al Covid-19. Ci sono però dei casi particolari: uno di questi è quello di Pier Ferdinando Casini, contagiato per la seconda volta. A febbraio dello scorso anno, in piena pandemia, l’ex presidente della Camera aveva contratto l’infezione e, a causa dell’aggravarsi dei sintomi, era stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni. Una volta guarito, si era sottoposto alla vaccinazione e a dicembre aveva ricevuto il booster immunizzante. “Sto benino, ho una influenza tipica con tosse, una piccola congiuntivite agli occhi, mal di ossa e lieve alterazione febbrile”, ha spiegato Casini all’Adnkronos. “Niente a che vedere con un anno fa – ha aggiunto – la terza dose del vaccino funziona”. La sua positività al Covid è stata subito comunicata, come da protocollo, ai questori del Senato e agli altri esponenti del gruppo. Ora il Senatore si trova in isolamento e non avrebbe sintomi gravi.