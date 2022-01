Covid, Calabria in lacrime: è morta la bimba di 2 anni trasferita ieri a Roma

30 Gennaio 2022 11:33

La piccola si è spenta nella notte all’ospedale Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita ieri dalla Calabria a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute

Una notizia tragica per la Calabria. È morta nella notte Ginevra, la bimba di due anni di Mesoraca, provincia di Crotone, che nelle scorse ore stata trasferita in elisoccorso dall’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro al Bambino Gesù di Roma nel disperato tentativo di essere salvata. Solo venerdì i familiari della piccola, che presentava febbre alta e problemi respiratori, si erano rivolti ai sanitari del Servizio di emergenza, i quali, dopo aver verificato la positività al Covid-19 della bimba, l’hanno trasferita nei reparti del nosocomio catanzarese.

Da qui l’aggravamento delle condizioni, non è stato comunicato se la piccola soffrisse di altre patologie, ma il suo trasferimento al Bambin Gesù con l’aereo C-130J dell’Aeronautica militare è stato necessario. Sin dall’inizio la situazione è apparsa disperata, una vera e propria corsa contro il tempo che tuttavia non si è conclusa con un lieto fine. Sotto choc la comunità locale di Mesoraca, sono tanti i messaggi sui social di dolore pubblicati per la piccola e rivolti alla famiglia: “è un giorno triste, drammatico quello di oggi per la famiglia della piccola Ginevra e per l’intera comunità di Mesoraca. Due anni e tutta una vita davanti, due anni e l’allegria, l’innocenza di due occhioni che si sono chiusi per sempre. Possa il Signore dare conforto ai Genitori Rossella e Giuseppe e a tutta la famiglia e da lassù, piccolo Angelo, veglia su di loro e su tutti noi”.