14 Gennaio 2022 18:10

La Valle d’Aosta è la prima Regione a passa in zona arancione, in fascia gialla anche la Campania

“Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d’Aosta in arancione”. Lo dichiara in una nota il ministero della Salute. Ciò significa al tempo stesso che Calabria e Sicilia resteranno in zona gialla almeno fino a lunedì 24 gennaio 2022. A causa dell’ordinanza del Presidente Nello Musumeci, invece, la città di Messina è in zona arancione.