Covid, Bassetti spiega: “picco vicino, in 2 settimane Omicron salirà al 100% in tutta l’Italia”

15 Gennaio 2022 12:06

Picco della nuova ondata di Covid molto vicino, entro due settimana in Italia ci saranno solo casi di Omicron: l’analisi del virologo Matteo Bassetti

“Credo che siamo veramente molto, molto vicini al picco” di questa nuova ondata di Covid in Italia. “Potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni, o addirittura in alcune situazioni potrebbe già essere stato raggiunto“. Sono le parole pronunciate dal virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, in merito alla situazione Covid in Italia. L’esperto spiega come il fatto di avere già “8 casi” di infezione da Sars-CoV-2 “su 10 legati alla variante Omicron” potrebbe essere “una buona notizia, o almeno così è stata in molti altri Paesi. Io credo che ragionevolmente nelle prossime 2 settimane non avremo altro che infezione da Omicron“, variante che salirà al “100% in tutta l’Italia“. Al momento, chiarisce Bassetti, “abbiamo due curve che vanno di pari passo: la curva dei contagi che è cresciuta nelle ultime settimane in maniera esponenziale, molto ripida, e la curva delle ospedalizzazioni che fortunatamente cresce in maniera lineare“.