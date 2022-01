Covid, l’annuncio di Bassetti: “in primavera saremo fuori dalla pandemia”

12 Gennaio 2022 16:05

Previsione sul Covid confortante da parte di Matteo Bassetti: secondo il medico saremo fuori dalla pandemia tra aprile e maggio 2022″

“Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla pandemia. Spero potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati. Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato”. Lo ha detto a Rai Radio 1, ospite di Un Giorno da Pecora, il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti. Il dottore, negli ultimi giorni, ha spinto affinché cambiasse l’approccio del Governo sul Covid: niente più bollettini quotidiani, niente più tamponi agli asintomatici, grazie ai vaccini e alla minor gravità della variante Omicron.