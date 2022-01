Covid, Bassetti tuona: “gestione scuola rasenta follia, regole incomprensibili e dannose per gli studenti”

26 Gennaio 2022 12:03

Matteo Bassetti critica la gestione dell’emergenza Covid nelle scuole italiane: il virologo parla di “regole incomprensibili” e dannose per studenti e famiglie

Mentre in Italia si ragiona ancora se la Dad sia una misura corretta per gli studenti delle scuole, nonostante il quadro generale dell’emergenza sia differente rispetto alle misure prese oltre un anno fa, il virologo Matteo Bassetti sferra un duro attacco alla gestione dell’emergenza Covid nel comparto scolastico. Attraverso il proprio profilo Instagram, il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha spiegato: “la gestione del Covid a scuola nel nostro Paese rasenta la follia. Assistiamo a regole sanitarie incomprensibili, anche per chi le ha scritte. Regole che non servono a prevenire i contagi, ma solo a danneggiare gli studenti e le loro famiglie. Bisogna tornare ad ascoltate i pediatri e i medici: chi è malato sta a casa per almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi. Basta tamponi a asintomatici, fatti più per mitigare ansie ingiustificate dei genitori che non per limitare la diffusione del virus e basta alla scuola in Dad, se non assolutamente necessaria. Le quarantene forzate e la Dad non sono in grado di fermare questo virus che non infetta solamente durante le ore di scuola“.