Covid, in Austria una lotteria per soli vaccinati: in palio buoni da 500 euro

20 Gennaio 2022 12:19

Il governo austriaco introduce una lotteria per soli vaccinati contro il Covid: in palio dei buoni da 500 euro

Una lotteria con in palio premi in denaro per invogliare i cittadini a vaccinarsi. Si tratta dell’ultima trovata del governo austriaco per dare una spinta alla campagna vaccinale. In Austria, infatti, solo il 72% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, si tratta di una delle percentuali più basse nell’Unione Europea. La lotteria, alla quale possono partecipare solo i cittadini vaccinati, mette in palio buoni da 500 euro, come spiegato dal cancelliere Karl Nehammer, nel giorno in cui il Parlamento si appresta ad approvare l’obbligo vaccinale per gli adulti, primo Paese Ue a introdurlo.