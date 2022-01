Covid, l’Austria allenta ancora le regole per i non vaccinati: negozi e ristoranti potranno restare aperti più a lungo

29 Gennaio 2022 16:03

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha annunciato che dalla prossima settimana continueranno ad essere allentate le maglie sui non vaccinati contro il Covid

L’Austria continua ad allargare le maglie in merito ai non vaccinati contro il Covid, così come in Italia fortemente privati di alcune libertà. Dopo aver revocato il lockdown per tutti coloro che avevano deciso di non procedere alla somministrazione, infatti, il cancelliere Karl Nehammer ha annunciato oggi in conferenza stampa che continueranno ad essere allentate le regole nei loro confronti. Dalla prossima settimana, quindi, negozi e ristoranti potranno restare aperti più a lungo. Dal 5 febbraio, per l’esattezza, verrà allungato l’orario massimo consentito a queste attività: fino a mezzanotte. Altresì aumentato il numero di persone che possono partecipare agli eventi: da 25 a 50. “I numeri degli ospedali sono a un buon livello – ha detto – i letti di terapia intensiva, penso sia giusto dirlo, sono a un livello molto buono”. La scelta di allentare, dunque, nasce dalla minor pressione sugli ospedali (terapia intensiva ai minimi da settembre) e dall’aumento dei soggetti vaccinati (quasi tre quarti della popolazione).