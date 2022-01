Coronavirus, la Svizzera sperimenta un vaccino sotto forma di cerotto

3 Gennaio 2022 12:52

Coronavirus, il vaccino di nuova generazione funziona su un principio diverso dai vaccini attuali e non utilizza l’RNA messaggero

Un vaccino contro il Covid-19 in forma di cerotto, sarà testato presso l’Unisantè di Losanna su 26 volontari sani dal 10 gennaio. Lo riportano i media svizzeri. Il vaccino di nuova generazione funziona su un principio diverso dai vaccini attuali e non utilizza l’RNA messaggero. Mira a indurre l’immunita’ cellulare piuttosto che la produzione di anticorpi, affidandosi ai linfociti T per eliminare le cellule infette dal virus e impedirne la riproduzione. “Si tratta di un vaccino complementare ad altri vaccini gia’ esistenti. Non intende sostituirli”, ha detto Alix Miauton a capo della sperimentazione clinica. “L’obiettivo della sperimentazione e’ determinare se il vaccino sia sicuro e non induca gravi effetti collaterali”, ha spiegato il medico. Si parte lunedi’ 10 gennaio e ciascuno dei 26 volontari sara’ seguito per sei mesi. Nella prima fase il vaccino non avra’ ancora la forma di cerotto ma sara’ somministrato utilizzando micro-aghi da meno di un millimetro. I primi risultati saranno disponibili entro giugno. Se gli studi clinici di fase 1, 2 e 3 daranno risultati soddisfacenti, il vaccino definitivo sara’ disponibile non prima del 2025.