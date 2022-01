Covid, oggi in Calabria 7 morti, 1.686 nuovi casi e +17 ricoveri: imminente il passaggio in “zona arancione”. Il bollettino

9 Gennaio 2022 16:06

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, domenica 9 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 7 morti, 739 guariti e 1.686 nuovi casi di Coronavirus su 10.363 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 16,27% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

618 nella Provincia di Reggio Calabria

448 nella Provincia di Vibo Valentia

324 nella Provincia di Cosenza

247 nella Provincia di Catanzaro

47 nella Provincia di Crotone

2 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 127.284 persone su 1.768.288 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,19%. In Calabria sono stati processati 13,89 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

127.284 casi totali



1.671 morti

97.900 guariti

27.713 attualmente positivi

378 (+15) ricoverati in ospedale ( 1,36% )

( ) 34 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,12 % )

( ) 27.301 (+923) in isolamento domiciliare ( 98,51% )

Con i numeri di oggi, è ormai imminente il passaggio della Calabria in “zona arancione“: la soglia del 30% di occupazione dei reparti di medicina ordinaria è abbondantemente superata (378 ricoverati a fronte della soglia della zona arancione che è di 317), quella del 20% delle terapie intensive è vicinissima (34 ricoverati a fronte della soglia della zona arancione che è di 38). Altri 4 ricoveri in terapia intensiva e la Calabria passerà in “zona arancione”, con ulteriori limitazioni tra cui la possibilità della prolungata chiusure delle scuole in tutto il territorio Regionale.

I 127.284 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 46.931 casi : 478 morti , 36.429 guariti , 155 in reparto, 12 in terapia intensiva, 9.857 in isolamento domiciliare.

: , , 155 in reparto, 12 in terapia intensiva, 9.857 in isolamento domiciliare. Cosenza 36.063 casi : 746 morti , 28.853 guariti , 109 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.347 in isolamento domiciliare.

: , , 109 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.347 in isolamento domiciliare. Catanzaro 17.070 casi : 179 morti , 12.932 guariti , 80 in reparto, 14 in terapia intensiva, 3.865 in isolamento domiciliare.

: , , 80 in reparto, 14 in terapia intensiva, 3.865 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 14.022 casi : 125 morti , 8.259 guariti , 10 in reparto, 5.628 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 5.628 in isolamento domiciliare. Crotone 11.498 casi : 133 morti , 9.999 guariti , 22 in reparto, 1.344 in isolamento domiciliare.

: , , 22 in reparto, 1.344 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.700 casi: 10 morti, 1.428 guariti , 2 in reparto, 260 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: