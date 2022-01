Covid, oggi in Calabria 2 morti, 1.469 nuovi casi e nuovo picco di ricoveri: zona arancione sempre più vicina

7 Gennaio 2022 16:10

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 7 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 2 morti, 121 guariti e 1.469 nuovi casi di Coronavirus su 11.810 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 13,86% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

662 nella Provincia di Reggio Calabria

357 nella Provincia di Cosenza

244 nella Provincia di Vibo Valentia

134 nella Provincia di Crotone

65 nella Provincia di Catanzaro

7 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 123.022 persone su 1.740.277 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,06%. In Calabria sono stati processati 14,14 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

123.022 casi totali



1.658 morti

96.722 guariti

24.642 attualmente positivi

373 (+17) ricoverati in ospedale ( 1,51% )

( ) 32 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,12 % )

( ) 24.237 (+1.327) in isolamento domiciliare ( 98,35% )

Alla luce di questi dati, la Calabria si avvicina alla “zona arancione“: i ricoveri nei reparti ordinari hanno superato abbondantemente la soglia di occupazione del 30% (317 ricoveri), arrivando oggi a quota 373 e avvicinandosi addirittura alla soglia della “zona rossa” che è di 422. La Calabria resterà anche la prossima settimana in zona gialla soltanto perchè i ricoverati in terapia intensiva sono ancora soltanto 32, 6 in meno rispetto alla soglia della “zona arancione” che potrebbe quindi scattare da lunedì 17 gennaio.

I 123.022 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 45.334 casi : 475 morti , 35.589 guariti , 153 in reparto, 11 in terapia intensiva, 9.106 in isolamento domiciliare.

: , , 153 in reparto, 11 in terapia intensiva, 9.106 in isolamento domiciliare. Cosenza 35.312 casi : 743 morti , 28.811 guariti , 107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.642 in isolamento domiciliare.

: , , 107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.642 in isolamento domiciliare. Catanzaro 16.509 casi : 177 morti , 12.926 guariti , 78 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3.316 in isolamento domiciliare.

: , , 78 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3.316 in isolamento domiciliare. Crotone 11.173 casi : 131 morti , 9.783 guariti , 24 in reparto, 1.135 in isolamento domiciliare.

: , , 24 in reparto, 1.135 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 13.005 casi : 122 morti , 8.185 guariti , 10 in reparto, 4.688 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 4.688 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.689 casi: 10 morti, 1.428 guariti , 1 in reparto, 250 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: