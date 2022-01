Coronavirus, oggi in Calabria 7 morti e 1.905 nuovi casi positivi: record di contagi a Reggio, il BOLLETTINO

4 Gennaio 2022 16:46

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 4 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 7 morti, 511 guariti e 1.905 nuovi casi di Coronavirus su 13.194 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 14,44% dei tamponi processati.Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

836 nella Provincia di Reggio Calabria

413 nella Provincia di Vibo Valentia

300 nella Provincia di Catanzaro

204 nella Provincia di Crotone

150 nella Provincia di Cosenza

2 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 116.747 persone su 1.704.388 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,84%. In Calabria sono stati processati 14,59 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

116.747 casi totali



1.642 morti

95.381 guariti

19.724 attualmente positivi

335 (+12) ricoverati in ospedale ( 1,69% )

( ) 29 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,14 % )

( ) 19.360 (+607) in isolamento domiciliare ( 98,15% )

Con i dati di oggi che vedono un sensibile nuovo aumento dei ricoverati, la Calabria si avvicina al passaggio in “zona arancione“, che tuttavia non è ancora imminente. Con 335 ricoverati nei reparti ordinari, infatti, la Calabria supera per la prima volta in questa stagione la soglia del 30% di occupazione dei reparti ordinari che è di 317 posti occupati. Ma la zona arancione scatta soltanto se anche in terapia intensiva viene contemporaneamente superata la soglia del 20% di occupazione dei posti letto disponibile, fissata a 38 ricoveri. I pazienti ricoverati ad oggi sono 29, c’è quindi ancora un margine di 9 ricoveri nelle rianimazioni regionali per garantire alla Calabria la permanenza in “zona gialla”.

I 116.747 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 42.550 casi : 468 morti , 34.880 guariti , 136 in reparto, 12 in terapia intensiva, 7.054 in isolamento domiciliare.

: , , 136 in reparto, 12 in terapia intensiva, 7.054 in isolamento domiciliare. Cosenza 34.338 casi : 739 morti , 28.657 guariti , 103 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.832 in isolamento domiciliare.

: , , 103 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.832 in isolamento domiciliare. Catanzaro 15.740 casi : 176 morti , 12.788 guariti , 58 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.708 in isolamento domiciliare.

: , , 58 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.708 in isolamento domiciliare. Crotone 10.828 casi : 130 morti , 9.608 guariti , 28 in reparto, 1.062 in isolamento domiciliare.

: , , 28 in reparto, 1.062 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 11.615 casi : 119 morti , 8.021 guariti , 10 in reparto, 3.465 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 3.465 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.676 casi: 10 morti, 1.427 guariti , 239 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: