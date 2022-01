Covid, oggi in Calabria 15 morti e 1.195 nuovi casi positivi: si svuotano le terapie intensive, vicinissima la “zona bianca”. Il bollettino

31 Gennaio 2022 16:02

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, lunedì 31 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 15 morti, 1.752 guariti e 1.195 nuovi casi di Coronavirus su 6.847 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 17,45% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

481 nella Provincia di Reggio Calabria

182 nella Provincia di Catanzaro

255 nella Provincia di Crotone

264 nella Provincia di Vibo Valentia

13 nella Provincia di Cosenza

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 170.161 persone su 2.008.411 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,47%. In Calabria sono stati processati 11,80 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

170.161 casi totali



1.887 morti

127.605 guariti

40.669 attualmente positivi

401 (+4) ricoverati in ospedale ( 0,98% )

( ) 24 (-7) ricoverati in terapia intensiva ( 0,05 % )

( ) 40.244 (-569) in isolamento domiciliare ( 98,95% )

Con il netto calo dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva, adesso occupate da appena 24 pazienti in una Regione da 2 milioni di abitanti, si avvicina il ritorno della Calabria in “zona bianca”, un passaggio che scatterà quando i posti letto occupati nelle rianimazioni dei reparti calabresi scenderà sotto quota 20.

I 170.161 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 66.256 casi : 571 morti , 55.017 guariti , 142 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.516 in isolamento domiciliare.

: , , 142 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.516 in isolamento domiciliare. Cosenza 42.286 casi : 809 morti , 31.120 guariti , 146 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.206 in isolamento domiciliare.

: , , 146 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.206 in isolamento domiciliare. Catanzaro 23.406 casi : 198 morti , 16.477 guariti , 77 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.646 in isolamento domiciliare.

: , , 77 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.646 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 20.189 casi : 141 morti , 9.778 guariti , 15 in reparto, 10.255 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 10.255 in isolamento domiciliare. Crotone 16.276 casi : 158 morti , 13.644 guariti , 19 in reparto, 2.455 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 2.455 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.748 casi: 10 morti, 1.569 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: