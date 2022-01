Covid, oggi in Calabria 18 morti e 1.508 nuovi casi: ricoveri ancora in calo, all’orizzonte il ritorno in “zona bianca”. Il bollettino

28 Gennaio 2022 16:27

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 28 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 18 morti, 458 guariti e 1.508 nuovi casi di Coronavirus su 9.866 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 15,28% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

666 nella Provincia di Reggio Calabria

277 nella Provincia di Vibo Valentia

244 nella Provincia di Catanzaro

237 nella Provincia di Crotone

84 nella Provincia di Cosenza

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 166.091 persone su 1.982.954 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,37%. In Calabria sono stati processati 11,93 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

166.091 casi totali



1.852 morti

124.321 guariti

39.918 attualmente positivi

394 (-20) ricoverati in ospedale ( 0,98% )

( ) 31 (-4) ricoverati in terapia intensiva ( 0,07 % )

( ) 39.493 (+1.056) in isolamento domiciliare ( 98,93% )

Grazie al netto calo di ricoveri, la Calabria vede all’orizzonte il ritorno in “zona bianca“. Qualora i ricoverati in terapia intensiva torneranno sotto le 20 unità (attualmente siamo a quota 31), la settimana successiva la Calabria sarà nuovamente in “zona bianca”.

I 166.091 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 64.613 casi : 550 morti , 53.834 guariti , 146 in reparto, 13 in terapia intensiva, 10.070 in isolamento domiciliare.

: , , 146 in reparto, 13 in terapia intensiva, 10.070 in isolamento domiciliare. Cosenza 41.950 casi : 803 morti , 31.036 guariti , 133 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.972 in isolamento domiciliare.

: , , 133 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.972 in isolamento domiciliare. Catanzaro 22.663 casi : 193 morti , 16.106 guariti , 78 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.275 in isolamento domiciliare.

: , , 78 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.275 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 19.559 casi : 141 morti , 9.588 guariti , 15 in reparto, 9.815 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 9.815 in isolamento domiciliare. Crotone 15.559 casi : 155 morti , 12.188 guariti , 20 in reparto, 3.196 in isolamento domiciliare.

: , , 20 in reparto, 3.196 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.744 casi: 10 morti, 1.569 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 165 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: