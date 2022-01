Coronavirus, oggi in Calabria 8 morti e 1.496 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

27 Gennaio 2022 16:01

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 27 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 8 morti, 2.965 guariti e 1.496 nuovi casi di Coronavirus su 10.173 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 14,71% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

583 nella Provincia di Reggio Calabria

245 nella Provincia di Catanzaro

245 nella Provincia di Vibo Valentia

228 nella Provincia di Crotone

195 nella Provincia di Cosenza

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 164.583 persone su 1.973.008 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,34%. In Calabria sono stati processati 11,98 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

164.583 casi totali



1.834 morti

123.863 guariti

38.886 attualmente positivi

414 (+3) ricoverati in ospedale ( 1,06% )

( ) 35 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,09 % )

( ) 38.437 (-1.481) in isolamento domiciliare ( 98,84% )

I 164.583 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 63.947 casi : 542 morti , 53.832 guariti , 167 in reparto, 14 in terapia intensiva, 9.404 in isolamento domiciliare.

: , , 167 in reparto, 14 in terapia intensiva, 9.404 in isolamento domiciliare. Cosenza 41.866 casi : 798 morti , 30.954 guariti , 134 in reparto, 8 in terapia intensiva, 9.971 in isolamento domiciliare.

: , , 134 in reparto, 8 in terapia intensiva, 9.971 in isolamento domiciliare. Catanzaro 22.419 casi : 193 morti , 15.903 guariti , 81 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.230 in isolamento domiciliare.

: , , 81 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.230 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 19.282 casi : 138 morti , 9.564 guariti , 20 in reparto, 9.560 in isolamento domiciliare.

: , , 20 in reparto, 9.560 in isolamento domiciliare. Crotone 15.322 casi : 151 morti , 12.095 guariti , 25 in reparto, 3.053 in isolamento domiciliare.

: , , 25 in reparto, 3.053 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.744 casi: 10 morti, 1.515 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 216 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: