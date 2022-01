Covid, oggi in Calabria 10 morti e 2.291 guariti: Omicron continua a svuotare gli ospedali, a Febbraio si torna in “zona bianca”. Il bollettino

26 Gennaio 2022 16:20

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 26 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 10 morti, 2.291 guariti e 1.569 nuovi casi di Coronavirus su 10.475 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 14,98% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

647 nella Provincia di Reggio Calabria

218 nella Provincia di Crotone

267 nella Provincia di Catanzaro

260 nella Provincia di Vibo Valentia

174 nella Provincia di Cosenza

3 da Stato Estero o Altra Regione

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 163.087 persone su 1.962.915 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,30%. In Calabria sono stati processati 12,03 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

163.087 casi totali



1.826 morti

120.898 guariti

40.363 attualmente positivi

411 (-19) ricoverati in ospedale ( 1,01% )

( ) 34 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,08 % )

( ) 39.918 (-712) in isolamento domiciliare ( 98,89% )

E’ sempre più evidente l’effetto della variante Omicron sugli ospedali: oggi si sono liberati 20 posti letto, il rischio della zona arancione è ormai scampato e il sopravvento della nuova variante sulla Delta ha determinato un alleggerimento dell’infezione che pur circolando in modo molto più rapido e diffuso, provoca meno ricoveri rispetto a quanto non accadesse con la Delta fino ad appena un mese fa. La Calabria, quindi, resta zona gialla e punta a tornare in zona bianca già a Febbraio.

I 163.087 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 63.364 casi : 537 morti , 51.459 guariti , 155 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.201 in isolamento domiciliare.

: , , 155 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.201 in isolamento domiciliare. Cosenza 41.671 casi : 797 morti , 30.907 guariti , 135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.823 in isolamento domiciliare.

: , , 135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.823 in isolamento domiciliare. Catanzaro 22.174 casi : 192 morti , 15.569 guariti , 80 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.321 in isolamento domiciliare.

: , , 80 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.321 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 19.037 casi : 137 morti , 9.479 guariti , 18 in reparto, 9.403 in isolamento domiciliare.

: , , 18 in reparto, 9.403 in isolamento domiciliare. Crotone 15.094 casi : 153 morti , 11.969 guariti , 21 in reparto, 2.951 in isolamento domiciliare.

: , , 21 in reparto, 2.951 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.747 casi: 10 morti, 1.515 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 219 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: