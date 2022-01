Covid, oggi in Calabria 15 morti e 1.256 nuovi casi positivi: crolla il tasso di positività, mai così basso da oltre un mese. Il bollettino

25 Gennaio 2022 16:30

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, lunedì 25 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 15 morti, 1.469 guariti e 1.256 nuovi casi di Coronavirus su 11.681 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 10,75% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

315 nella Provincia di Reggio Calabria

147 nella Provincia di Crotone

332 nella Provincia di Catanzaro

334 nella Provincia di Vibo Valentia

128 nella Provincia di Cosenza

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 161.518 persone su 1.952.440 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,27%. In Calabria sono stati processati 12,08 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

161.518 casi totali



1.816 morti

118.607 guariti

41.095 attualmente positivi

430 (-5) ricoverati in ospedale ( 1,04% )

( ) 35 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,08 % )

( ) 40.630 (-225) in isolamento domiciliare ( 98,86% )

Il dato più incoraggiante di oggi è quello sui contagi: il tasso di positività, che è il più affidabile indicatore della circolazione del virus, è tornato al 10% e non era così basso da più di un mese. E’ evidente che l’ondata della variante Omicron si sta affievolendo. Diminuisce anche la pressione sugli ospedali, tanto che la Calabria resta ancora in zona gialla con un ampio margine dalla zona arancione, mentre il numero dei morti in aumento è il frutto delle infezioni di 3-4 settimane fa, quando ancora circolava la variante Delta.

I 161.518 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 62.717 casi : 533 morti , 50.023 guariti , 167 in reparto, 13 in terapia intensiva, 11.981 in isolamento domiciliare.

: , , 167 in reparto, 13 in terapia intensiva, 11.981 in isolamento domiciliare. Cosenza 41.497 casi : 794 morti , 30.705 guariti , 134 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.855 in isolamento domiciliare.

: , , 134 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.855 in isolamento domiciliare. Catanzaro 21.907 casi : 192 morti , 15.342 guariti , 83 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.278 in isolamento domiciliare.

: , , 83 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.278 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 18.777 casi : 136 morti , 9.455 guariti , 19 in reparto, 9.167 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 9.167 in isolamento domiciliare. Crotone 14.876 casi : 151 morti , 11.567 guariti , 25 in reparto, 3.133 in isolamento domiciliare.

: , , 25 in reparto, 3.133 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.744 casi: 10 morti, 1.515 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 216 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: