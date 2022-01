Covid, oggi in Calabria 7 morti e 1.527 nuovi casi positivi: l’effetto Omicron sugli ospedali, si svuotano i reparti. Il bollettino

22 Gennaio 2022 16:42

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, sabato 22 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 7 morti, 1.003 guariti e 1.527 nuovi casi di Coronavirus su 9.887 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 15,44% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

735 nella Provincia di Reggio Calabria

294 nella Provincia di Catanzaro

211 nella Provincia di Vibo Valentia

157 nella Provincia di Cosenza

130 nella Provincia di Crotone

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 158.157 persone su 1.926.822 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,20%. In Calabria sono stati processati 12,18 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

158.157 casi totali



1.782 morti

114.742 guariti

41.633 attualmente positivi

430 (-10) ricoverati in ospedale ( 1,03% )

( ) 34 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,08 % )

( ) 41.169 (+527) in isolamento domiciliare ( 98,88% )

E’ evidente l’effetto della variante Omicron sugli ospedali: nonostante il continuo aumento dei contagi, con l’esaurimento della circolazione della variante Delta ormai soppiantata dalla più leggera Omicron, gli ospedali si svuotano pur aumentando il numero dei contagiati che però hanno forme lievi e quindi non necessitano di ospedalizzazione. La Calabria rimane quindi in zona gialla con un margine molto ampio, anche grazie all’incremento dei posti letto che il governatore Occhiuto è riuscito a disporre nei giorni scorsi portando la soglia della zona arancione a 40 ricoveri in terapia intensiva, ben oltre gli attuali 34 ricoverati.

I 158.157 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 61.427 casi : 521 morti , 47.094 guariti , 171 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13.628 in isolamento domiciliare.

: , , 171 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13.628 in isolamento domiciliare. Cosenza 41.184 casi : 784 morti , 30.488 guariti , 132 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.771 in isolamento domiciliare.

: , , 132 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.771 in isolamento domiciliare. Catanzaro 21.221 casi : 191 morti , 14.882 guariti , 81 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.056 in isolamento domiciliare.

: , , 81 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.056 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 18.132 casi : 133 morti , 9.346 guariti , 15 in reparto, 8.638 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 8.638 in isolamento domiciliare. Crotone 14.449 casi : 143 morti , 11.417 guariti , 29 in reparto, 2.860 in isolamento domiciliare.

: , , 29 in reparto, 2.860 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.744 casi: 10 morti, 1.515 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 216 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: