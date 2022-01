Covid, oggi in Calabria 9 morti e 2.212 nuovi casi positivi. Occhiuto aumenta i posti letto, la “zona gialla” è salva. Il bollettino

21 Gennaio 2022 16:32

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 21 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 9 morti, 1.114 guariti e 2.212 nuovi casi di Coronavirus su 13.085 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 16,90% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

1.354 nella Provincia di Reggio Calabria

326 nella Provincia di Catanzaro

271 nella Provincia di Vibo Valentia

174 nella Provincia di Cosenza

84 nella Provincia di Crotone

3 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 156.630 persone su 1.916.935 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,17%. In Calabria sono stati processati 12,23 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

156.630 casi totali



1.775 morti

113.739 guariti

41.116 attualmente positivi

440 (+5) ricoverati in ospedale ( 1,07% )

( ) 34 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,08 % )

( ) 40.642 (+1.085) in isolamento domiciliare ( 98,84% )

La Calabria, alla luce di questi dati, resta ancora in “zona gialla”: decisiva l’azione del governatore Occhiuto che negli ultimi giorni è riuscito ad incrementare sensibilmente il numero di posti letto sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive, evitando il passaggio in arancione che invece da lunedì 24 gennaio scatterà per la vicina Sicilia, ma anche per Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, oltre alla Valle d’Aosta che è in arancione già da lunedì scorso. Altre Regioni importanti come il Lazio, la Liguria, il Trentino Alto Adige e le Marche sono vicinissime alla zona arancione, che invece la Calabria riesce ad evitare nonostante stia sfiorando il record assoluto di ricoveri dall’inizio della pandemia che è di 482 ricoverati e risale al 23 novembre 2020. Oggi i ricoverati in Calabria sono 474, ma la Calabria rimane in zona gialla con un ampio margine: la soglia della “zona arancione” è schizzata a 40 ospedalizzazioni in terapia intensiva, sei in più rispetto a quelle odierne. L’azione del governatore dimostra che la strada dell’aumento dei posti letto è l’unica vincente per arginare la pandemia, e se nei prossimi giorni i posti letto disponibili aumenteranno ancora come annunciato dallo stesso Occhiuto, la Calabria potrà guardare al futuro con enorme fiducia.

I 156.630 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 60.692 casi : 518 morti , 46.375 guariti , 180 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13.606 in isolamento domiciliare.

: , , 180 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13.606 in isolamento domiciliare. Cosenza 41.027 casi : 782 morti , 30.373 guariti , 135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.728 in isolamento domiciliare.

: , , 135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.728 in isolamento domiciliare. Catanzaro 20.927 casi : 191 morti , 14.785 guariti , 76 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.864 in isolamento domiciliare.

: , , 76 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.864 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 17.921 casi : 133 morti , 9.312 guariti , 19 in reparto, 8.457 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 8.457 in isolamento domiciliare. Crotone 14.319 casi : 141 morti , 11.832 guariti , 28 in reparto, 2.768 in isolamento domiciliare.

: , , 28 in reparto, 2.768 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.744 casi: 10 morti, 1.512 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 219 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: