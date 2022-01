Coronavirus, oggi in Calabria 5 morti, 177 guariti e 793 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

2 Gennaio 2022 16:17

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, domenica 2 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 5 morti, 177 guariti e 793 nuovi casi di Coronavirus su 3.754 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 21,12% dei tamponi processati.Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

457 nella Provincia di Reggio Calabria

115 nella Provincia di Vibo Valentia

112 nella Provincia di Catanzaro

104 nella Provincia di Cosenza

3 nella Provincia di Crotone

2 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 113.769 persone su 1.682.142 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,76%. In Calabria sono stati processati 14,78 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

113.769 casi totali



1.630 morti

94.502 guariti

17.637 attualmente positivi

312 (+4) ricoverati in ospedale ( 1,76% )

( ) 28 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,15 % )

( ) 17.297 (+607) in isolamento domiciliare ( 98,07% )

Con questi dati, la Calabria resta in zona gialla e può sperare di rimanerci ancora a lungo. La Regione, infatti, ha ulteriormente aumentato i posti letto e la soglia della zona arancione è adesso di 317 ricoveri in reparto (+5 rispetto agli attualmente ricoverati) e 38 in terapia intensiva (+10 rispetto agli attualmente ricoverati).

I 113.769 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 41.335 casi : 464 morti , 34.428 guariti , 139 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.293 in isolamento domiciliare.

: , , 139 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.293 in isolamento domiciliare. Cosenza 34.070 casi : 734 morti , 28.617 guariti , 91 in reparto, 9 in terapia intensiva, 4.620 in isolamento domiciliare.

: , , 91 in reparto, 9 in terapia intensiva, 4.620 in isolamento domiciliare. Catanzaro 15.219 casi : 176 morti , 12.644 guariti , 46 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.344 in isolamento domiciliare.

: , , 46 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.344 in isolamento domiciliare. Crotone 10.468 casi : 130 morti , 9.479 guariti , 26 in reparto, 833 in isolamento domiciliare.

: , , 26 in reparto, 833 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 11.005 casi : 116 morti , 7.911 guariti , 10 in reparto, 2.968 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 2.968 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.672 casi: 10 morti, 1.423 guariti , 239 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: