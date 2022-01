Coronavirus, oggi in Calabria 9 morti, 1.446 guariti e 2.009 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

19 Gennaio 2022 17:04

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 19 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 9 morti, 1.446 guariti e 2.009 nuovi casi di Coronavirus su 11.050 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 18,18% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

985 nella Provincia di Reggio Calabria

319 nella Provincia di Cosenza

271 nella Provincia di Catanzaro

314 nella Provincia di Vibo Valentia

120 nella Provincia di Crotone

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 151.633 persone su 1.888.620 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,02%. In Calabria sono stati processati 12,45 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

151.633 casi totali



1.752 morti

110.965 guariti

38.916 attualmente positivi

439 (-7) ricoverati in ospedale ( 1,12% )

( ) 34 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,08 % )

( ) 38.433 (+560) in isolamento domiciliare ( 98,75% )

I 151.633 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 57.671 casi : 510 morti , 44.768 guariti , 178 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.202 in isolamento domiciliare.

: , , 178 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.202 in isolamento domiciliare. Cosenza 40.572 casi : 773 morti , 29.913 guariti , 133 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.744 in isolamento domiciliare.

: , , 133 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.744 in isolamento domiciliare. Catanzaro 20.276 casi : 189 morti , 14.497 guariti , 77 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.502 in isolamento domiciliare.

: , , 77 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.502 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 17.328 casi : 132 morti , 9.066 guariti , 19 in reparto, 8.111 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 8.111 in isolamento domiciliare. Crotone 14.047 casi : 138 morti , 11.212 guariti , 29 in reparto, 2.668 in isolamento domiciliare.

: , , 29 in reparto, 2.668 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.739 casi: 10 morti, 1.509 guariti , 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 216 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: