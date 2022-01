Coronavirus, oggi in Calabria 12 morti e 2.834 nuovi casi positivi: il bollettino con tutti i dati

18 Gennaio 2022 16:22

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 18 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 12 morti, 1.592 guariti e 2.834 nuovi casi di Coronavirus su 12.408 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 22,84% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

1.081 nella Provincia di Reggio Calabria

576 nella Provincia di Cosenza

475 nella Provincia di Catanzaro

381 nella Provincia di Vibo Valentia

319 nella Provincia di Crotone

2 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 149.624 persone su 1.877.570 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,96%. In Calabria sono stati processati 12,54 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

149.624 casi totali



1.743 morti

109.519 guariti

38.362 attualmente positivi

446 (+6) ricoverati in ospedale ( 1,16% )

( ) 33 (-2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,08 % )

( ) 37.883 (+168) in isolamento domiciliare ( 98,75% )

I 149.624 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 55.686 casi : 508 morti , 43.894 guariti , 183 in reparto, 11 in terapia intensiva, 12.090 in isolamento domiciliare.

: , , 183 in reparto, 11 in terapia intensiva, 12.090 in isolamento domiciliare. Cosenza 40.253 casi : 769 morti , 29.372 guariti , 136 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.607 in isolamento domiciliare.

: , , 136 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.607 in isolamento domiciliare. Catanzaro 20.005 casi : 189 morti , 14.377 guariti , 75 in reparto, 12 in terapia intensiva, 5.352 in isolamento domiciliare.

: , , 75 in reparto, 12 in terapia intensiva, 5.352 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 17.014 casi : 130 morti , 8.875 guariti , 20 in reparto, 7.989 in isolamento domiciliare.

: , , 20 in reparto, 7.989 in isolamento domiciliare. Crotone 13.927 casi : 137 morti , 11.133 guariti , 29 in reparto, 2.628 in isolamento domiciliare.

: , , 29 in reparto, 2.628 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.739 casi: 10 morti, 1.508 guariti , 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: