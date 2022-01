Coronavirus, oggi in Calabria 7 morti e 2.137 nuovi casi positivi: aumentano ancora i ricoveri, Reggio resta la provincia con i numeri peggiori. Il bollettino

16 Gennaio 2022 16:40

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, domenica 16 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 7 morti, 1.378 guariti e 2.137 nuovi casi di Coronavirus su 9.911 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 21,56% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

1.029 nella Provincia di Reggio Calabria

471 nella Provincia di Vibo Valentia

375 nella Provincia di Cosenza

189 nella Provincia di Catanzaro

70 nella Provincia di Crotone

3 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 145.097 persone su 1.855.780 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,81%. In Calabria sono stati processati 12,78 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

145.097 casi totali



1.723 morti

106.414 guariti

36.960 attualmente positivi

432 (+14) ricoverati in ospedale ( 1,16% )

( ) 37 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,10 % )

( ) 36.491 (+736) in isolamento domiciliare ( 98,73% )

Con 469 ricoveri, di cui 37 in terapia intensiva, la Calabria è sempre più vicina al record assoluto di ricoverati dall’inizio della pandemia, e se nei reparti di medicina generale siamo a 432 ricoveri (ben oltre la soglia della zona rossa, che è di 416), le terapia intensiva ancora a quota 37 consentono la permanenza della Calabria in “zona gialla”, ma è vicinissima la soglia che farebbe scattare l’arancione (38 ricoveri). Se in settimana non si concretizzeranno in modo significativo i nuovi posti letto annunciati dal governatore Regionale Occhiuto, sarà molto difficile evitare ancora una volta il passaggio quantomeno in “zona arancione” da lunedì 24 gennaio.

I 145.097 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 54.517 casi : 499 morti , 41.988 guariti , 171 in reparto, 15 in terapia intensiva, 11.898 in isolamento domiciliare.

: , , 171 in reparto, 15 in terapia intensiva, 11.898 in isolamento domiciliare. Cosenza 39.367 casi : 764 morti , 29.386 guariti , 125 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.086 in isolamento domiciliare.

: , , 125 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.086 in isolamento domiciliare. Catanzaro 19.451 casi : 186 morti , 13.904 guariti , 78 in reparto, 15 in terapia intensiva, 5.268 in isolamento domiciliare.

: , , 78 in reparto, 15 in terapia intensiva, 5.268 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 16.526 casi : 128 morti , 8.648 guariti , 28 in reparto, 7.722 in isolamento domiciliare.

: , , 28 in reparto, 7.722 in isolamento domiciliare. Crotone 13.447 casi : 136 morti , 10.988 guariti , 27 in reparto, 2.296 in isolamento domiciliare.

: , , 27 in reparto, 2.296 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.735 casi: 10 morti, 1.500 guariti , 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 221 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: