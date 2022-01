Coronavirus, oggi in Calabria 8 morti e 2.723 nuovi casi positivi: continuano ad aumentare i ricoveri. Il BOLLETTINO

15 Gennaio 2022 16:33

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, sabato 15 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 8 morti, 1.183 guariti e 2.723 nuovi casi di Coronavirus su 13.413 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 20,30% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

1.506 nella Provincia di Reggio Calabria

401 nella Provincia di Cosenza

365 nella Provincia di Vibo Valentia

230 nella Provincia di Crotone

215 nella Provincia di Catanzaro

6 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 142.960 persone su 1.845.869 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,74%. In Calabria sono stati processati 12,91 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

142.960 casi totali



1.716 morti

105.036 guariti

36.208 attualmente positivi

418 (+3) ricoverati in ospedale ( 1,15% )

( ) 35 (+4) ricoverati in terapia intensiva ( 0,09 % )

( ) 35.755 (+1.525) in isolamento domiciliare ( 98,74% )

La Calabria rimane quindi in zona gialla almeno per un’altra settimana grazie al numero dei ricoverati in terapia intensiva, ancora inferiore rispetto alla soglia di occupazione del 20% dei reparti (che è di 38, tre ricoveri in più rispetto a quelli attuali). La soglia dei ricoveri nei reparti ordinari, invece, ha già abbondantemente superato la soglia della zona rossa con il 40% di occupazione, con 418 ricoverati. La Regione è vicinissima al record assoluto di ricoveri Covid dall’inizio della pandemia, che risale al 23 novembre 2020 e che sarà battuto nei prossimi giorni.

I 142.960 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 53.542 casi : 496 morti , 40.783 guariti , 172 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.078 in isolamento domiciliare.

: , , 172 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.078 in isolamento domiciliare. Cosenza 38.992 casi : 762 morti , 29.344 guariti , 126 in reparto, 7 in terapia intensiva, 8.753 in isolamento domiciliare.

: , , 126 in reparto, 7 in terapia intensiva, 8.753 in isolamento domiciliare. Catanzaro 19.262 casi : 185 morti , 13.904 guariti , 70 in reparto, 14 in terapia intensiva, 5.089 in isolamento domiciliare.

: , , 70 in reparto, 14 in terapia intensiva, 5.089 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 16.055 casi : 128 morti , 8.634 guariti , 20 in reparto, 7.273 in isolamento domiciliare.

: , , 20 in reparto, 7.273 in isolamento domiciliare. Crotone 13.377 casi : 135 morti , 10.888 guariti , 27 in reparto, 2.327 in isolamento domiciliare.

: , , 27 in reparto, 2.327 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.732 casi: 10 morti, 1.483 guariti , 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: