Covid, oggi in Calabria 13 morti e record di 3.207 nuovi casi positivi ma ci sono anche 1.562 guariti. Il bollettino con tutti i dati

13 Gennaio 2022 16:05

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 13 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 13 morti, 1.562 guariti e 3.207 nuovi casi di Coronavirus su 13.995 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 22,92% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

1.101 nella Provincia di Crotone*

975 nella Provincia di Reggio Calabria

571 nella Provincia di Cosenza

336 nella Provincia di Vibo Valentia

220 nella Provincia di Catanzaro

4 da Altra Regione o Stato Estero

*L’Asp di Crotone comunica: “Rispetto al totale di 1101 casi registrati in data odierna, 1030 si riferiscono a test antigenici eseguiti nei giorni precedenti“.

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 136.584 persone su 1.820.073 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,50%. In Calabria sono stati processati 13,32 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

136.584 casi totali



1.700 morti

100.829 guariti

32.493 attualmente positivi

399 (+5) ricoverati in ospedale ( 1,22% )

( ) 33 (-5) ricoverati in terapia intensiva ( 0,10 % )

( ) 32.061 (+1.632) in isolamento domiciliare ( 98,67% )

I 136.584 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 50.600 casi : 490 morti , 39.124 guariti , 164 in reparto, 11 in terapia intensiva, 10.811 in isolamento domiciliare.

: , , 164 in reparto, 11 in terapia intensiva, 10.811 in isolamento domiciliare. Cosenza 37.968 casi : 757 morti , 29.218 guariti , 131 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.854 in isolamento domiciliare.

: , , 131 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.854 in isolamento domiciliare. Catanzaro 17.854 casi : 181 morti , 13.603 guariti , 71 in reparto, 13 in terapia intensiva, 3.986 in isolamento domiciliare.

: , , 71 in reparto, 13 in terapia intensiva, 3.986 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 15.417 casi : 128 morti , 8.515 guariti , 7 in reparto, 6.767 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 6.767 in isolamento domiciliare. Crotone 13.026 casi : 134 morti , 10.484 guariti , 24 in reparto, 2.384 in isolamento domiciliare.

: , , 24 in reparto, 2.384 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.719 casi: 10 morti, 1.447 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 259 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: