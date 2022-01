Coronavirus, a Lamezia Terme 22 nuovi posti letto in terapia intensiva

18 Gennaio 2022 15:07

Coronavirus, l’Asp di Catanzaro sta ultimando le pratiche per realizzare la nuova struttura

Saranno realizzati a breve nuovi posti letto in terapia intensiva in un nuovo edificio nell’area esterna dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. L’Asp di Catanzaro sta ultimando le pratiche, la nuova struttura sarà realizzata grazie ai fondi stanziati dal Ministero della Salute con il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e sarà collegata all’ospedale attraverso un tunnel. Nella struttura ci sarà al piano terra un pronto soccorso dotato di radiologia tradizionale e tac, un primo piano con 6 posti letto di terapia sub intensiva di cui la metà convertibili in intensiva ed altri 6 posti letto di terapia intensiva di cui uno pediatrico. Inoltre l’Asp di Catanzaro aggiunge che nella stessa area si realizzerà un’ulteriore struttura modulare modello ospedale da campo che in collaborazione con la Marina militare avrà 10 posti letto di terapia intensiva.